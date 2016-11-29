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Госдума хочет ужесточить ответственность для взяткодателей

29 ноября 2016, 23:17 [ «АН-онлайн» ]

Госдума хочет ужесточить ответственность для взяткодателей
Фото Pixabay.com

Озадачились усилением наказаний за дачу взятки члены комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. В первую очередь – для нарушителей правил дорожного движения и любителей «откатов».

Как поясняют депутаты, пересечение сплошной линии – самое распространённое грубое нарушение ПДД, часто приводящее к авариям с трагическим финалом. И тот, кто предлагает инспектору ГИБДД деньги за избежание ответственности, становится нарушителем вдвойне.

Что касается «откатов» при составлении условий аукционов и торгов, то тут работа предстоит в большей степени над латанием дыр в законодательстве, позволяющих делать процедуру выбора победителя непрозрачной. Впрочем, об усилении взысканий за казнокрадство вопрос тоже на повестке дня.

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