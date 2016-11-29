На прошлой неделе в Москве состоялась церемония награждения победителей всероссийского конкурса «В фокусе – семья». В число победителей вошла и редактор «АН-Черноземье» Елена Головань как автор лучшей публикации в номинации «По семейным обстоятельствам».

«Говорящие» названия

Церемония награждения прошла в Мраморном зале центрального Дома журналиста, где собрались победители и члены жюри. Мероприятие получилось на удивление тёплым. Хотя, впрочем, удивляться нечему, ведь тема работ, представленных на суд строгого жюри, весьма животрепещущая. Сегодня много говорится о том, что институт семьи в России претерпевает изменения не в лучшую сторону, но авторы работ в своих журналистских исследованиях привели множество примеров того, что в стране множество крепких семей. Показали и доказали на реальных примерах, что и «чужие» дети становятся родными в принявших их семьях, и с трудными подростками можно и нужно успешно работать. Рассказали о работе сотрудников «телефона доверия» для детей и подростков, в том числе и том, как простым разговором можно предотвратить даже суицид.

Даже названия материалов говорят сами за себя: «Трое своих, четверо приемных – история успеха», «А он все ждал. Ждал маму и папу. Его маму и папу…», «Воспитание любовью», «Реабилитированные подранки», «Алло, я хочу умереть», «Право на маму»...

Всего на суд жюри под председательством президента Школы искусств и медиатехнологий, заместителя председателя Общественной палаты города Москвы Арины Шараповой было представлено более 500 работ из 69 регионов России, более половины из них – печатные публикации.

Материал, написанный сердцем

Самое большое количество материалов было прислано в номинацию «По семейным обстоятельствам»: посвящённых роли семьи, в том числе многодетной, и её ближайшего окружения в преодолении семейного и детского неблагополучия; успешным семейным практикам помощи семьям и детям; профилактике семейного неблагополучия и лишения родительских прав; устройству детей-сирот и успешному опыту приёмных семей, сумевших преодолеть сложности в адаптации и социализации приёмных детей.

Именно в этой номинации лучшей публикацией была признана работа Елены Головань «Чужие среди людей».

- Это очень искренняя работа об истории семьи самой Елены, - объявила ведущая, вызывая победителя на сцену. - Она вместе с супругом Владиславом, который сегодня тоже находится в этом зале, воспитывает одного кровного и четверых приёмных детей, и не понаслышке знает о трудностях и радостях приёмных родителей, о бытующих в обществе стереотипах. Елена уверена, что все сложности, ожидающие приёмных родителей, можно преодолеть, а счастье, которое дарят дети, безгранично.

- Материал без преувеличения был написан сердцем, - поделилась Елена Владимировна. – В публикации «Чужие среди людей» я обращалась к обществу, ко всем людям с призывом быть добрее. Потому что приёмные дети – не второй сорт, не обуза и уж никак не средство заработать деньги – это такие же дети, как и все остальные, а порой даже и добрее, и ласковее тех, кто с рождения воспитывается в родной семье.

Награды нашли героев

Среди победителей была также и жительница Ростовской области Татьяна Хохлова, публикация которой в воронежской газете «Берег надежда» стала лучшей в номинации «Статус: особенная семья».

- Честно говоря, я не ожидала, что одержу победу в этом конкурсе, - пояснила Татьяна Павловна. – Я не являюсь профессиональным журналистом, просто по долгу службы работаю с «особенными» детками. Я написала материал о семье, с ребёнком из которой я занимаюсь, и так получилось, что его разместили в воронежской газете «Берег надежды». Так что хочу сказать спасибо и редакции газеты, особенно Наталье Черниковой, с которой я общалась, и, конечно, членам жюри, которые так высоко оценили мою работу.

Также была отмечена и журналист из Липецка (радиостанция «Липецк-FM») Татьяна Власова, которая представила на суд жюри свою радиопрограмму «Профессия – родители».

Свою долю наград и аплодисментов получили и юные корреспонденты с разных регионов России, представившие на конкурс не по возрасту серьёзные, глубокие материалы.

Кстати, помимо победителей в основных и специальных номинациях, в ходе обсуждения некоторые члены жюри учредили дополнительные номинации и отметили работы, которые не оставили их равнодушными.

Ксения Безуглова, член Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, член Общественной палаты Центрального Федерального Округа, отметила и наградила работу «В её глазах живёт любовь» Ирины Шишковой, корреспондента «Приволжской правды» из Ивановской области.

А Артур Цветков, телеведущий, президент Всероссийского Фестиваля «Здоровая нация», наградил не только автора работы «Семья Надеждиных» Екатерину Маркину из Чувашии, но и героев публикации.

Очень семейное торжество

После награждения всех победителей пригласили на другую церемонию в ГЦКЗ «Россия» – подведение итогов первого Всероссийского конкурса «Семья года – 2016», проводимого Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В конкурсе приняли участие 294 семьи из 79 субъектов Российской Федерации. Лауреатами и победителями Всероссийского конкурса названы 79 лучших семей — именно они получили почетное звание «Семья года – 2016».

Ведущими мероприятия стали заслуженная артистка РФ Лидия Вележева и народный артист РФ Алексей Гуськов. В рамках церемонии состоялся грандиозный концерт, в котором приняли участие Владимир Девятов, Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова, Сосо Павлиашвили, Диана Гурцкая, Варвара, Жасмин, Авраам Руссо, Глеб Матвейчук и другие.

Церемония чествования лучших семей страны прошла «по-семейному». Овации зрителей, детский смех, радостные счастливые глаза – высшая оценка для организаторов мероприятия. Завершая вечер, председатель правления Фонда поддержки детей - организатора конкурса – Марина Гордеева отметила: «Было очень трудно выделить определенные семьи, потому что, перефразируя Льва Толстого, «все семьи счастливы по разному» - оргкомитету пришлось очень трудно. Все истории, все судьбы, все представления семей были замечательными. Главное, чтобы этот конкурс напомнил всем россиянам, что семья – это самое важное в жизни человека, что необходимо ценить своих близких – уважать старшее поколение и любить детей, что необходимо сохранять семейные традиции и устои».

От всей души поздравляем победителей и желаем им крепкого здоровья, терпения и дальнейших успехов!



Справка «АН»

С 2009 года Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ежегодно проводит конкурс журналистских работ. В 2016 году конкурс под девизом «В фокусе – семья» проводился в партнерстве с Союзом журналистов России, Агентством социальной информации и творческим объединением ЮНПРЕСС при информационной поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Афоризмы

В браке ни на минуту не прекращается взаимное воспитание и самовоспитание.

Василий Сухомлинский

..Залог семейного счастья в доброте, откровенности, отзывчивости...

Эмиль Золя

Даже болеть приятно, когда знаешь, что есть люди, которые ждут твоего выздоровления, как праздника.

Антон Чехов

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