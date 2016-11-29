В Рязани невесте надели наручники прямо на свадьбе

Печально закончилась собственная свадьба для одной из невест в Рязани. У девушки не было ни брачной ночи, ни романтического путешествия. Прямо на банкете ей надели наручники.

Как сообщается, невеста виновата сама. В какой-то момент между гостями свадьбы и другими посетителями кафе разгорелся конфликт. В итоге невеста проявила крайнюю агрессию. Она избила одну из женщин, а затем полосонула по ее лицу разбитым фужером, сообщает ria.ru.

В итоге жертва получила серьезную травму, а разбушевавшаяся невеста оказалась на скамье подсудимых. Слуги Фемиды приговорили ее к двум годам лишения свободы.