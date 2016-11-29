Будет ли обязательным преподавание в школах православной культуры

Во вторник, 29 ноября, глава синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ иеромонах Геннадий заявил, что преподавание православной культуры в школах РФ не будет обязательным.

Иеромонах отметил, что речь в данном случае идет о примерной образовательной программе, вследствие чего обязательного преподавания православной культуры не будет, передает ТАСС. Данная программа, по словам священнослужителя, призвана ориентировать образовательные учреждения там, где есть необходимость разъяснения, как именно следует учить тому или иному предмету в той части учебного плана, которую формирует руководство школы, исходя из потребностей законных представителей детей.

Представитель отдела РПЦ добавил, что подобный эксперимент уже не первый год проводится на базе нескольких московских школ.