Байкер Хирург попросил Путина изменить российский герб

Главной российской эмблеме недостает советских символов – звезды Победы и колосьев. Так считает Александр Залдостанов - Хирург, лидер клуба «Ночные волки». Байкер изложил эту идею президенту РФ.

Александр Залдостанов обратился к президенту Владимиру Путину с официальным письмом, в котором указал на важность подчеркнуть в главной российской символике преемственность от СССР и России дореволюционной, передает RT.

Байкеры представили и готовый макет главной российской эмблемы (как они это видят): двуглавый орел в лучах восходящего солнца, и все это – в кольце колосьев хлеба. Присутствует на проекте герба и Звезда Победы в золотой кайме.

Слить воедино символику СССР и дореволюционной России байкеров заставил «крымский вопрос», точнее, переосмысление обретения Крыма Россией: России фактически возвратили ее историю, так надо вернуть все это и на герб страны.

Существующий герб России существует с 1993 года, когда его утвердил тогдашний президент Борис Ельцин.