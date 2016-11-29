Читающие семьи России
29 ноября 2016, 11:10 [ «АН-Челябинск» ]
Некоммерческое партнерство «Центр содействия распространению методов активного воспитания» совместно с Челябинским региональным отделением «Ассоциации учителей литературы и русского языка» при поддержке Общественной палаты Челябинской области, Челябинского областного отделения Российского детского фонда и ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования» реализует свой социально значимый проект «Читающая семья – читающая Россия».
Особо отметим, что подобные форумы лучших, читающих семей Челябинска «Семья и книга: объединённые чтением» проводится регулярно в течение десяти лет.
В рамках, которой состоялась творческая встреча с известным писателем, мастером драматургической поэзии нашим земляком Константином Скворцовым, сопредседателем Правления Союза писателей России, действительным членом Петровской академии наук и искусств, лауреатом премии «Золотой Дельвиг», обладателем Гран-при Форума «Золотой витязь».
Константин Васильевич окончил Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства (ныне агроинженерный университет) по специальности инженер-механик. Работал механиком в Челябинском трубопрокатном заводе. Только в 1969 году Скворцов был принят в Союз писателей СССР. В 1975 году молодой поэт окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. М. Горького, и был избран ответственным секретарем Челябинской областной писательской организации.
В творческой встрече с земляком приняли активное участие более 200 человек - ценители творчества Константина Васильева. В переполненном зале было немало педагогических и библиотечных работников, учащиеся старших классов и их родителей, студентов и преподавателей высших учебных заведений города. Многочисленные вопросы любителей поэзии из Варненского района, Копейска, Миасса, Златоуста и других территорий области в очередной раз продемонстрировали высокий интерес южноуральцев к хорошей и качественной литературе…
Вячеслав Скворцов,
Член Общественной палаты Челябинской области,
председатель Челябинского областного отделения
Российского детского фонда