Чудеса генетики: сын тигра Амура нашел себе необычного друга

В Приморском крае произошел удивительный случай с сыном прославившегося тигра Амура, который подружился с козлом Тимуром.

Тигренок по кличке Шерхан пошел по стопам отца и нашел себе странного приятеля. Как сообщает Lenta.ru, малыш, родившийся 18 сентября, подружился с хорьком.

Юный тигр в настоящий момент находится под присмотром ветеринаров, поскольку у него были диагностированы проблемы со здоровьем. Уточняется, что жизни Шерхана сейчас ничто не угрожает - он абсолютно здоров и активен. Примерно через месяц он сможет воссоединиться с родственниками.