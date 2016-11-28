Фонд ЖКХ взял на особый контроль переселение из аварийного жилья в Тыве

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства взял на особый контроль ситуацию с переселением из аварийного жилья, сложившуюся в Тыве. Об этом говорится в официальном сообщении Фонда, поступившем в распоряжение «АН-онлайн».

Организация вынуждена была пойти на эти меры в связи с тем, что в республике оказались сорваны сроки реализации программы переселения граждан. В частности, мероприятия программы 2011–2012 годов были завершены только в феврале 2014-го. Реализация заключительного этапа, который приходится на 2016 и 2017 годы, в Тыве и вовсе пока не начиналась. Между тем, деньги на данные цели выделены были.

Сотрудниками Фонда ЖКХ было выявлено, что в городе Кызыле не завершили в положенный срок строительство 14 многоэтажек для переселенцев. Представителям одной из фирм-застройщиков грозит уголовная ответственность.

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