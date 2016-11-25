Джигурда признался, что у него был роман с Браташ

Сегодня состоялось первое судебное заседание по поводу наследства Людмилы Браташ, которая, согласно завещанию, оставила все свое имущество скандальному актеру и шоумену Никите Джигурде.

Оспорить завещание пытаются родственники погибшей бизнесвумен, у которых имеются основания полагать, что завещание является поддельным. В частности, тот факт, что документ написан с орфографическими и пунктуационными ошибками на бланке принадлежащей Браташ организации, вызывает сомнения в подлинности завещания. Как утверждают адвокаты родной сестры погибшей, пустой бланк был выдан супруге Джигурды Марине Анисиной на тот случай, если срочно понадобится гарантийное письмо, а Браташ будет в отъезде.

На заседании не обошлось и без скандальных откровений. На вопрос судьи, какие отношения связывали погибшую и Джигурду, актер заявил, что состоял с Браташ в любовной связи еще до своего брака с Анисиной. По его словам, именно Людмила и уговорила Марину стать его женой.

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