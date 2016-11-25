А вас, Фортов, я не попрошу остаться …

Вполне возможно, что именно таковой реакцией Президента РФ Владимира Путина может быть отмечена попытка президента РАН Владимира Фортова переизбраться в марте на очередной пост главы академии наук РФ. Почему?

Неудачные сэлфи

В данном случае термин «сэлфи» — метафора. Это когда люди сами себя снимают. Хотя, как посмотреть на то, что случилось недавно на Совете по науке и образованию.

Вряд ли вновь избрашиеся в октябре в Академию наук разновеликие ученые и не очень мужи ожидали позорного разноса от Владимира Путина, что случился в Кремле на Совете по науке и образованию.

Глава государства вместо традиционных в таких случаях поздравлений новоявленных ученых, возмутился тем, что его прошлогодняя просьба (считай – приказ! — «АН») к госчиновникам не прорываться всеми административными тропами к корочкам академиков и членкоров была, мягко говоря, ими проигнорирована. Это уже не демократия, это похоже на бунт на корабле.

Еще большее неудовольствие главы государства на этом заседании вызвал сам президент РАН Владимир Фортов, впавший от вопросов Путина в зримый ступор.

Напомнив присутствующим о своем прошлогоднем намеке-пожелании, Путин, пробежав глазами бумажку, очевидно с ФИО новых «модераторов» отечественной науки, напрямую обратился к онемевшему Фортову: «Зачем вы это сделали …?» — это первый вопрос. И второй: — «Что мне теперь делать с этим?»

Присутствующие в зале аппаратчики, конечно, тут же расслышали, что за вторым вопросом Президента: « … что мне теперь делать с этим?» — ясно читается более расширенная фраза: «Что мне теперь делать с «этим» и, конечно, с самим Фортовым.

Первым это, похоже, понял сам глава РАН, но от ужаса возникшей тягостной личной перспективы на всякий случай вопрос решил уточнить.

Далее случился короткий прилюдный диалог двух президентов, в котором Путин таки добился ответа от Фортова хотя бы на свой первый вопрос. Глава РАН был вынужден признать вновь избранных в академию чиновников (о многих из которых, к слову сказать, в научных кругах никто никогда ничего и не слышал — «АН») «крупными учеными» и заявил, что теперь, дескать, должен будет предоставить им «возможность заниматься наукой».

Президент Путин возражать не стал, добавив лишь, что, скорее всего, чистой наукой новые ученые будут теперь заниматься, освободив навсегда свои нехилые административные кресла. Какие же?

А ведь говорила мама: «Слушай старших!»

Видимо, это правило хорошо усвоила, например, нынешний министр здравоохранения Вероника Скворцова, которая успела выдернуть из кипы анкет соискателей свое заявление на получение звания академика РАН. Видимо, правильно рассудила, что кресло министра гораздо полезнее в быту, чем академическая корочка в сумочке.

Странно, что этого не понял один из самых таинственных силовиков России, замглавы МВД, начальник следственного департамента Александр Савенков, избранный членкором по отделению права. Теперь не только ему, но и самому министру придется срочно искать ответы на вопросы Владимира Путина, которому глава РАН в прямом эфире услужливо слил информацию о том, что, дескать, все вновь избранные «академики» имели на то высшее волеизъявление своих прямых начальников.

Вероника Скворцова, сама хоть и смогла вовремя увернуться от грядущей отставки (говорят, предупредили за неделю — «АН»), тем не менее от неприятных вопросов, каким образом и за какие великие достижения в медицине в РАН смог проникнуть ее протеже, директор департамента Минздрава Сергей Румянцев, уйти не сможет. Впрочем, думаю, что-нибудь ответит …

Ну ладно, главный следователь и большой чиновник от медицины! Те, может, действительно тайно от всех (в виде сюрприза для народа — «АН») изобрели наконец какое-нибудь совместное снадобье, например, от пожирающей в России все и вся коррупции!

Но за какое «ноу-хао» в РАН попал, например, замруководителя Росгидромета Александр Макоско? Он, что, научился останавливать взглядом цунами, разгонять вздохом тучи, или рукой укрощать пыльные бури?

О том, что завтра будет снег, а значит и мерзкие кислотно-соляные лужи под ногами, я лично загодя узнаю от дворников-таджиков, когда они тащат на себе мешки с реагентами и ни один из которых в списках РАН, кстати, не значится, а зря …

Вообще, этот Совет по науке, закончившийся полным унынием одних и нескрываемой радостью других (например, г-г Фурсенко хоть и старался, но так и не смог окончательно стереть с лица периодически возникающую ухмылку — «АН») многим аналитикам показался не очень подготовленным, если не сказать – стихийным.

Если сравнивать нынешнюю РАН с советской, то совершенно очевидна неприступная самостоятельность последней и полная зыбкость нынешней.

При академике Александрове, долго возглавлявшем Академию наук СССР, ученые «черными шарами» шесть (!) раз прокатили зав. отделом ЦК тов. Тяжельникова, за которого, кстати, хлопотал сам генсек Брежнев! Так и не стал зав.отделом ЦК академиком…

Проводить подобную аналогию с нынешней РАН не буду: все. Что хоть и информативно, но уже прозвучало в СМИ после Совета по науке и выступления там Президента Путина, перспективу большой дискуссии исключат. Хотя…

На мой взгляд, глава РАН г-н Фортов в этой ситуации оказался тем самым заложником, которым, даже не подозревая, стал еще несколько лет назад, возглавив РАН и ведь видя, что с ней пытаются творить всевозможные «реформаторы», все же предпочел жить и работать по принципу «молчание — золото!»

Очень ошибся!

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