Эксперты: россияне стараются не оплачивать покупки зарплатными картами

Эксперты провели опрос среди жителей России и выяснили, что более 90 процентов граждан нашей страны используют зарплатные карты лишь для того, чтобы снимать с них наличку.

Также многие переводят деньги с «пластика» на свои личные карты. И лишь небольшая часть оплачивает им покупки.

По мнению экспертов, это связано с финансовой безграмотностью россиян. Многие боятся, что станут жертвами мошенников, если будут оплачивать покупки зарплатной картой. Есть и еще один нюанс. Личные карты дают много преимуществ. Например, на них могут возвращаться бонусы после оплаты. Существуют и другие акции, которые устраивают банки. Зарплатные карты такими «плюсами» не обладают, сообщает rg.ru.

Однако, по мнению экспертов, наблюдается положительная динамика. Все больше россиян начинают использовать зарплатные карты для совершения всевозможных операций. Специалисты считают, что данная тенденция сохранится и в будущем.