ФАС готова проверить Visa и MasterCard

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили о готовности начать проверки платежных систем Visa и MasterCard, а также завести дела в связи с подозрением в дискриминации в отношении предприятий малого и среднего бизнеса.

Как стало сегодня известно, соответствующее заявление собирается направить общественная организация “Опора России”, представители которой обратили внимание, что комиссия за обслуживание крупных предприятий в указанных системах составляет полтора процента, а для малого и среднего бизнеса - уже два с половиной процента. Глава организации Александр Калинин заявил о необходимости предпринять по этому поводу решительные действия. Глава антимонопольной службы выразил готовность инициировать проверку.

Однакодата начала проверки пока неизвестно.

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