Останки советских солдат перезахоронят в поселке Эльтиген

В поселке Эльтиген в скором времени состоится перезахоронение останков советских солдат. Как сообщают “АН-Керчь”, торжественная церемония запланирована на 3 декабря.

Сообщается, что останки 29 солдат будут перезахоронены в братскую могилу на улице генерала Косоногова. Большая часть из них была обнаружена в прошлом году в ходе “Вахты памяти”, хотя некоторые были найдены еще в 2014 году.

Ранее предполагалось, что личности солдат будут установлены, однако эти надежды не оправдались: останки так и не удалось идентифицировать. По найденным предметам удалось узнать только то,что один из солдат был родом из Ярославской области, а другой служил снайпером, однако их имена так и остались неизвестными.

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