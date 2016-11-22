Собянин распорядился ввести карантин по бешенству в одном из районов Москвы

В столице участились случаи заболевания бешенством. Статистика довольно неутешительна. По некоторым данным, с начала этого года стало известно уже об одиннадцати случаях заражения этим вирусом.

В связи с этим городские власти пошли на радикальные меры. Было решено объявить карантин в районе Отрадное в СВАО. Такое распоряжение дал мэр столицы Сергей Собянин, сообщает rosbalt.ru.

В районе временно приостановили проведение мероприятий с участием кошек и собак. Например, выставки четвероногих, а также их продажу. Помимо этого запрещено покидать с четвероногими район. Не разрешается отлавливать бродячих животных.