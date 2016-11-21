Минздрав обязал медиков показывать пациентам записи в картах

Российским пациентам решили предоставить право на ознакомление с записями, которые сделал врач в их медицинской карте. Соответствующий приказ выпустил Минздрав.

Согласно документу, врачи обязаны показать пациенту по его просьбе записи, которые они сделали в его карте. Человек сможет ознакомиться с ними в течение тридцати дней с момента обращения. Для данных целей в каждом медучреждении должны предусмотреть специальные помещения, сообщает izvestia.ru.

Однако эксперты не полностью согласны с данными условиями. По мнению некоторых, тридцать дней – это слишком большой срок. За это время можно внести правки в поставленный диагноз. Специалисты считают, что пациентам надо дать возможность увидеть записи в день обращения к медику.

Помимо прочего, экспертов не устраивает, что с записями может ознакомиться лишь сам пациент или его законный представитель, например, когда речь идет о детях. Они считают, что бывают случаи, когда человек тяжело болен и записи надо посмотреть его родственнику.

В связи с этим «Лига защитников пациентов» собирается оспорить приказ Минздрава в Верховном суде.