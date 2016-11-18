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В Петербурге прошла акция против статьи об оскорблении чувств верующих

18 ноября 2016, 17:58 [ «АН-онлайн» ]

В Петербурге прошла акция против статьи об оскорблении чувств верующих
Фото: pixabay.com

Сегодня стало известно, что активисты Санкт-Петербурга вышли на улицы города, требуя отмены статьи об оскорблении чувств верующих. Состоялось несколько одиночных пикетов на набережной канала Грибоедова.

В акции приняли участие в том числе и несколько священнослужителей. Один из них, Григорий Михнов-Вайтенко, - сын известного российского поэта, драматурга и исполнителя собственных песен Александра Галича. Ранее Михнов-Вайтенко был православным священником, а затем перешел в неканоническую Апостольскую Православную Церковь, где получил сан епископа. По его словам, статья противоречит известному евангельскому изречению, призывающему любить врагов своих.

Как передает агентство “Росбалт”, акция прошла спокойно, никто из активистов не был задержан.

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