Во Владивостоке «распилу» земли ДВО РАН учёные намерены противостоять голодовкой

Имущество Российской Академии наук, особенно недвижимое, не даёт покоя многим «креативным» головам. Во Владивостоке на земли Академгородка Дальневосточного отделения РАН давно положили глаз дельцы строительного бизнеса. Месяц назад попытку разобраться в ситуации и положить конец «чёрному переделу» и захвату земли ДВО РАН сделал региональный штаб Общероссийского народного фронта в Приморском крае. Как показали события вчерашнего дня, против сулящего немалые прибыли рыночного лома ни у власти, надзорных и правоохранительных органов, ни у «фронтовиков» нет приёма – возле корпусов Института химии ДВО РАН вновь стали вырубать деревья.

Как сообщает Экологический сайт Дальневосточного региона России, возмущённая научная общественность, чтобы остановить беспредел, готова идти на крайние меры.

«У тех, кто поднял топор на академический лес, были порубочные билеты, выданные в администрации Владивостока. Терпению учёных пришёл предел. Инициативная молодёжь, которую поддерживают ветераны ДВО РАН, предлагает объявить голодовку, если голос народа, учёных так и не услышан в администрациях города и края. «Умрём вместе с деревьями — или добьемся восстановления справедливости» — так объявили учёные и жители Академгородка, доведенные до белого каления теми, кто вершит беспредел».

Свой призыв, как говорится в сообщении, учёные из Владивостока намерены распространить по России. Как рассказала один из инициаторов планируемой протестной акции младший научный сотрудник лаборатории геоботаники Биолого-почвенного института ДВО РАН Полина Перепёлкина, «другого выхода нет». На все обращения, призывы и требования остановить «наезд» на РАН, пресечь захват земельных участков на территории владивостокского Академгородка, предоставленной государством в начале 1970-х годов в бессрочное пользование тогда Дальневосточному научному центру АН СССР (ныне Дальневосточное отделение РАН) для его строительства и развития, учёные получали лишь отписки. Призванное вроде как навести порядок в имущественном комплексе РАН Федеральное агентство научных организаций, ФАНО в случае с «чёрным переделом» академических земель во Владивостоке умывает руки, ссылаясь на то, что документально оформить права владения участком должны были ДВО РАН и директора институтов…

Увидев возобновившееся уничтожение леса в Академгородке, молодые учёные и инициативная группа защитников природы из местных жителей попытались остановить незаконные, по их мнению, действия, даже вызвали стражей порядка. Но изводившие деревья рабочие сослались на имеющиеся у них разрешительные документы. Действительно, как удалось выяснить учёным, в администрации города был выдан порубочный билет, правда, только на шесть растений… Сколько же спилили на самом деле – за высоченным забором не сосчитать. И нет никакой уверенности, что с началом нового дня рубка прекратится. Потому молодые исследователи решили не дожидаться необратимых последствий. Проведение своей протестной акции они уже согласовали с Приморской региональной организацией профсоюза работников РАН, где их поддержали и вызвались помочь. Сегодня о решимости участвовать в голодовке, по словам Полины Перепёлкиной, заявляют около двадцати молодых учёных. Пока же инициаторы акции и профсоюз оговаривают место и время проведение голодовки. И ждут деятельного ответа от властей.

Сергей СЕМЁНОВ