ЦБ закончит зачистку финансового рынка через несколько месяцев
17 ноября 2016, 13:15 [ «АН-онлайн» ]
Через несколько месяцев Центробанк завершит свою «мегазадачу» по очистке финансового рынка от недобросовестных и «слабых игроков», сообщил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.
«Уже во вторую половину 2017 года мы войдем с четким сигналом для финансового рынка и для наших потребителей, что Банк России в целом закончил чистку сектора микрофинансовых институтов. Далее, как я сказал, и страховых компаний, и пенсионных фондов от слабых игроков», — цитирует РБК представителя регулятора.
Это не значит, что прекратится изъятие лицензий у скомпрометировавших себя банков, однако этот процесс не будет носить массовый характер, как в последние годы. Отзыв лицензий, если и будет иметь место, то только в связи с текущим надзором регулятора.
При этом ЦБ намерен инициировать законодательные изменения, которые позволят микрофинансовым организациям, желающим увеличить свой капитал и доступ к деньгам граждан, перейти в статус банков, получив соответствующую банковскую лицензию. А «уставшим банкирам» предложат отдать свои банки в специально созданный фонд консолидации банковского сектора, получив свою долю в более крупном банке.