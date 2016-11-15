Накануне на сайте госзакупок появился любопытный лот. На этот раз местные чиновники решили, что наступили страшные времена и решили вооружиться.



Как сообщает интернет-газета «Кривое зеркало» со ссылкой на ИА «Социнформбюро», в 2017 году на оказание услуг по вооруженной физической охране зданий и территорий органов местного самоуправления Волгограда чиновники решили потратить 9 276 901,00 бюджетных рублей. Известно, что заказчиком выступает Муниципальное казенное учреждение «Материально-хозяйственная служба». Срок подачи заявок начался еще 11 ноября, согласно условиям, окончится он в 10:00 2 декабря 2016 года, а его источником станет бюджет Волгограда на 2017 год.



Волгоградские чиновники обезопасят себя за 9 миллионов рублей из нового бюджета

В заявке народные избранники предусмотрели практически все. Это и круглосуточная охрана зданий и одновременно территорий органов местного самоуправления Волгограда. Теперь власти действительно ничто не отвлечет от мыслей о народе, особенно во время принятия важных для горожан постановлений и решений. К слову, услуги для чиновника будут оказываться в круглосуточном режиме.



Участвовать в подаче заявок могут только субъекты малого предпринимательства или социально-ориентированные некоммерческие организации. При этом одним из обязательных условий является действующая лицензия на частную охранную деятельность. Вторым, не менее важным условием, является наличие разрешения на хранение и использование оружия и патронов к нему.



Отметим, что волгоградцы уже знают об очередной причуде местных властей и стараются не скрывать собственных эмоций, но во многом люди возмущены. Касаются возмущения горожан оплаты охраны за детский сад и школу, отсутствия денег в бюджете, да и в конце концов, полиции, считают жители города-героя, чтобы встать на защиту народных избранников в условиях кризиса, было бы достаточно.



Подобная закупка для местных властей уже давно стала ежегодной, так в 2016 году стоимость подобного лота составляла 8 852, 144 рубля.

по сообщению портала "КРИВОЕ ЗЕРКАЛО" 14.11.16