В Петербурге задумали выдавать продукты питания бесплатно

Это правильное решение, и сделать счастливыми надо повсеместно, а не только на 8-й линии Васильевского острова, где уже в ноябре появится первый в России «Общественный холодильник». Организаторы рассказали, что положить и взять еду из такого холодильника, не заплатив ни гроша, может каждый человек, конечно из тех, кто прорвется к этому источнику изобилия.



Непонятно из полученной информации, каким образом будет налажен контроль за качеством продуктов, если этого до сих пор не могут осуществить в платных сетевых супермаркетах и за немалые деньги.



Концепция проекта состоит в том, чтобы люди могли оставить продукты, которые они не собираются есть: к примеру, те, что остались перед отъездом в отпуск.



Пополнять холодильник также могут и заведения общественного питания или благотворители, желающие помочь нуждающимся в еде.



Такой подход грешит наивностью и есть не что иное, как предлог для размышлений, грустных конечно.



Программу «Общественный холодильник» пытаются запустить деятели проекта «Фудшеринг» «отдам еду даром» и благотворительный магазин «Спасибо!».



Почти год назад, когда Александра Легкая, куратор проекта, узнала, сколько еды выбрасывают рестораны, магазины и сами люди, пришла в голову светлая мысль развивать фудшеринг в России.



В Питере, где количество блокадников из года в год уменьшается, но традиции отношения к продуктам питания остались. Здесь много еды впрок не покупают, по дорогим ресторанам не ходят, если молодежь и сидит в кафе, то не трудно определить их скромный бюджет.



В магазине «Спасибо!» в день открытия «Общественного холодильника» представят различные напитки, сделанные из побочных продуктов, проведут мастер-классы для самых маленьких, где ребят научат делать ёлочные игрушки из старых макарон. Всех взрослых гостей, кстати, будут угощать глинтвейном, а холодильник заполнят едой из пекарен и кафе Санкт-Петербурга.



Советуем санэпидемстанции Василеостровского района быть наготове.





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