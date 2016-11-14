Детей чиновников предложили не пускать на учебу в страны, поддержавшие антироссийские санкции

Список государств, в которых могут обучаться дети госслужащих и топ-менеджеров, должен быть ограничен дружественными России странами. С соответствующим предложением выступил первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев.

По мнению политика, при обучении за рубежом необходимо учитывать, какую позицию по отношению к Российской Федерации занимает правительство того или иного государства. По его мнению, по поводу стран, в которых действуют антироссийские санкции, “и говорить нечего”.

Однако первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Олег Смолин высказал мнение, что запрет на учебу детей чиновников за рубежом, который предусматривается внесенным ранее в Госдуму проектом поправок к закону о коррупции, не должен касаться обучения по обмену.

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