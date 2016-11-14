Ученые рассказали, чем опасно таяние ледников в Арктике

Ученые сделали ряд важных замечаний, которые основаны на их многолетних исследованиях. Так, Лука Белелли Маркезини, Научный сотрудник лаборатории Far Eastern Climate Smart lab ДВФУ, отметил, что при определении экологической политики крайне важно учитывать Арктику. По мнению ученого, в этом регионе климат меняется быстрее, чем на всей планете в 3-4 раза.

Тем не менее, эксперты зафиксировали потепление климата в Якутии. За последние полвека средняя температура в данном регионе увеличилась в некоторых случаях более, чем на три градуса, сообщает tass.ru.

Ученые отмечают, чем опасно таяние льдов для всех жителей Земли. Вечная мерзлота хранит в себе огромное количество углерода. В случае потепления климата и его воздействия на ледники эта масса может быть выброшена в атмосферу.