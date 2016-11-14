СК обвинил еще четырех украинских командиров в обстрелах мирных жителей Донбасса

Обстрелы мирных граждан на юго-востоке Украины продолжают расследоваться. Как сообщил Следственный комитет РФ, выдвинуто обвинение еще четырем командующим украинскими войсками. Их подозревают в том, что они применяли запрещенные методы ведения войны.

Всех их подозревают в атаках мирных жителей. Также сообщается, что из юго-восточной части страны не перестают поступать тревожные сведения. Украинские военные почти каждый день устраивают нападения на граждан, передает tass.ru.

Также сообщается, что украинские спецслужбы игнорируют сведения об атаках мирных жителей и не предпринимают никаких действий по поиску и наказанию виновных.