Facebook случайно “похоронил” сотни интернет-пользователей

Вчера нескольких сотен пользователей социальной сети Facebook неожиданно увидели в своем профиле информацию о собственной недавней кончине.

Сообщение, обычно используемое для мемориальных аккаунтов, появилось на страницах в результате технического сбоя и вызвало множество мрачных шуток по этому поводу.

Точное число людей, о чьей смерти известила соцсеть, в настоящий момент не известно. “Похороненными” оказались в том числе и многие знаменитости, включая и самого основателя Facebook Марка Цукерберга.

В настоящее время техподдержка соцсети уже устранила неприятную проблему. Компания принесла пользователям свои извинения.