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Поклонники заподозрили Волочкову в употреблении спиртного перед спектаклем

11 ноября 2016, 07:36 [ «АН-онлайн» ]

Поклонники заподозрили Волочкову в употреблении спиртного перед спектаклем
Фото: globallookpress.com

Настоящий всплеск негодования фанатов Анастасии Волочковой произошел после премьеры спектакля «Леди», в котором знаменитость исполнила одну из ролей. 

Дело в том, что перед тем, как предстать перед публикой драмтеатра в Новокузнецке, Волочкова сфотографировалась с коллегами. При этом на снимке видно, что они стоят недалеко от столика, на котором красуются бутылки со спиртным. Поклонников Волочковой это возмутило. Они решили, что звезда приняла на грудь перед спектаклем, и стали писать гневные сообщение в соцсетях, сообщает kem.kp.ru.

Однако, как выяснилось позже, столик с бутылками был обычным реквизитом. А в емкостях вместо спиртного была налита безалкогольная жидкость исключительно для вида.

  

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