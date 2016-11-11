Поклонники заподозрили Волочкову в употреблении спиртного перед спектаклем

Настоящий всплеск негодования фанатов Анастасии Волочковой произошел после премьеры спектакля «Леди», в котором знаменитость исполнила одну из ролей.

Дело в том, что перед тем, как предстать перед публикой драмтеатра в Новокузнецке, Волочкова сфотографировалась с коллегами. При этом на снимке видно, что они стоят недалеко от столика, на котором красуются бутылки со спиртным. Поклонников Волочковой это возмутило. Они решили, что звезда приняла на грудь перед спектаклем, и стали писать гневные сообщение в соцсетях, сообщает kem.kp.ru.

Однако, как выяснилось позже, столик с бутылками был обычным реквизитом. А в емкостях вместо спиртного была налита безалкогольная жидкость исключительно для вида.