Будем стоять! И бояться?

Волна эмоционального безумного ажиотажа, поднятая выборами президента США, достигла и Москвы. Видимо, желая дать волю своим порывам, власти столицы не нашли ничего лучше, как… снова громко заговорить о ценах на платные парковки в центре города. Цена планируемого покушения на кошельки автовладельцев в этот раз оценивается аж в 230 руб. за час стоянки подле тротуара! Однако…

Тише едешь – беднее будешь!

Разговоры о стоимости платных стоянок, доносящиеся из кабинетов Дептранса, похоже, единственное, что занимает и умы, и рабочее время подчинённых Максима Ликсутова и его самого.

Если на наивные просьбы москвичей хоть чуть-чуть снизить стоимость парковочного автоместа г-н Ликсутов говорит твёрдое «нет!», то относительно ещё большего повышения этих самых расценок, становится лукав и таинственен: дескать, подождём, что скажут профильные специалисты.

Таковые, естественно, тут же отыскались на кафедре «Организации и безопасности дорожного движения Московского автодорожного института» (МАДИ). Например, её заведующий, малоизвестный автомобильному сообществу некто Султан Жанказиев.

Высоко сижу, далеко гляжу

Г-н Жанказиев, видимо, в свободное от лекций и зачётов время лично подсчитал, что сегодня парковочные места в городе заняты на 90%. Каким способом завкафедрой МАДИ г-н Жанказиев смог лично обежать все парковки мегаполиса и с точностью до одного процента провести свои изыскания, неизвестно.

Известно другое: эти цифры лечебным бальзамом пролились на души дептрансовцев! Ещё бы.

Как пояснил г-н Жанказиев: «… сегодня 70% столичных водителей используют парковки для рабочих поездок, при этом 46% ищут место для стоянки свыше 5 минут, что очень много…» (характерно, что о проблемах московских парковок завкафедрой Жанказиев рассказывал участникам конференции… «Транспортная инфраструктура Санкт-Петербурга и Ленинградской области»). В Москве, очевидно, места для участников на парковках не нашлось…

Получается, что московская жизнь скоро вообще станет калькой с того, что происходит в Санкт-Петербурге? Куда уж дальше? Так ведь и до залпа Авроры недалеко!

Даже несмотря на звучавшие на форуме малопонятные термины «блуждающий трафик», «перепробеги» и т.д., стало ясно: повышения расценок нам не избежать. А значит, и новых штрафов и прочих фискально-драконовских забав по отношению ко всем, кто вопреки упрямой воле мэра Собянина и его коллег из Дептранса, пересаживаться из личных комфортных авто в забитые автобусы, душное метро и пропахшие верблюжьим потом маршрутки не желает. А чего стесняться, выборы в Госдуму прошли, а до президентских ещё есть время покуражиться. Вот и озорничают разномастные дяди в костюмах и галстуках.

Будут стоять! Я сказал…

С какого-то перепугу эксперт Жанказиев сделал вывод, что московские автовладельцы, дескать, вообще не считают затраты на парковки ощутимыми по сравнению с общими затратами на содержание своих машин. (Возможно, учёный проводил свои опросы среди водителей Кремля, Белого дома или Госдумы? – С.М.).

Однако эти благостные выводы (допускаю, заранее заказанные МАДИ и даже оплаченные в виде контракта Дептрансом – С.М.) тут же были опровергнуты менее ангажированными бесплатными оппонентами.

Глава организации «Автомобилисты Москвы» Леонид Антонов уверен, что «… в городе искусственно создаётся дефицит мест для остановки и стоянки… Ни Дептранс, ни МАДИ москвичей особо не слушают, и все требования развивать внеуличное парковочное пространство просто игнорируют!»

Кто бы сомневался? Когда Дептрансом руководит чиновник-миллиардер с персональной строкой в «Форбсе», для которого хоть 100 тыс. руб. за час парковки, хоть 200 тыс. – сумма смешная и просто непонятная, единого и здравого понимания проблемы в обществе не будет никогда! А что будет?

Да всё то же: грабёж автовладельцев! Даже сейчас, когда штраф в Москве составляет уже 5% от средней зарплаты (о пенсиях умолчу – С.М.) в отличие от Лондона, где эта сумма равна… 1/50 от английского(!) заработка, власти как мантру повторяют лишь единственный запомнившийся им девиз социализма: «Всё выше, и выше, и выше!..»

А если рухнем? Да аккурат к выборам президента? Вот грохоту будет…

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