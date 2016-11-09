Алена Водонаева планирует до Нового года уменьшить грудь

Груди Алены Водонаевой завидуют многие дамы. И не одна хотела бы также иметь подобный бюст. Но восхищение граничит с подозрениями, что тут дело не обошлось без скальпеля пластического хирурга.

Сама же «звезда» уже не раз заявляла, что грудь досталась ей от природы. При этом она отмечала, что ее такой дар не очень устраивает, и она была б не прочь сделать свою грудь поменьше, сообщает cosmo.ru.

Работая в Америке, Водонаева наводила справки по данному вопросу у заграничных специалистов. Затем в Москве начала поиски врача, который помог бы ей уменьшить грудь. И вот, похоже, ее старания увенчались успехом.

В социальных сетях знаменитость написала, что определилась с врачом, которому готова доверить свой бюст. При этом она отметила, что надеется сделать это важное дело до Нового года.