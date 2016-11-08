В Тверской области открыт воинский мемориал «Стена памяти»

На мемориальных плитах выгравированы имена 1800 жителей, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.



Основа мемориального комплекса, расположенного в селе Погорелое Городище Зубцовского района, – это воинское кладбище, на котором покоятся останки 520 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны (первое захоронение здесь прошло в 1942 году – после освобождения села от немецко-фашистских захватчиков).



В 2012 году силами добровольцев из поисковых отрядов началась реконструкция братского захоронения в воинский мемориал. За три года была проведена планировка территории, отреставрирована центральная стела, обустроены дорожки и цветники, установлена стела «Разорванная судьба». В августе текущего года здесь была открыта «Аллея летчиков», где захоронены девять пилотов и штурманов, геройски погибших при освобождении Зубцовского района.



С августа по сентябрь по инициативе главы Погорельского сельского поселения, командира поискового отряда «Звезда» Владимира Стрельникова и при содействии депутатов Законодательного Собрания Тверской области за счет внебюджетных средств была проведена работа по сооружению на братском захоронении мемориального комплекса «Стена Памяти». Комплекс представляет собой ряд мемориальных плит с именами 1800 местных жителей, погибших и пропавших без вести на полях Великой Отечественной войны.



Открытие мемориала состоялось при большом стечении народа: ветераны Великой Отечественной войны, депутаты областного парламента, поисковики, жители и гости Зубцовского района. В этот же день здесь был зажжен огонь памяти, получивший частичку пламени Вечного огня, который горит в городе Воинской Славы Тверь у Обелиска Победы. Ротой почетного караула Тверского военного гарнизона огонь был доставлен из Твери в Зубцовский район в специальной лампаде.



Огонь памяти на мемориале зажгли председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев и ветеран Великой Отечественной войны, участник Ржевско-Вяземской операции Иван Кладкевич.



На митинге в честь открытия мемориального комплекса Сергей Голубев поблагодарил всех, кто содействовал воплощению в жизнь столь масштабного проекта.



- Очень важно, что здесь, в Зубцовском районе, свято берегут память о защитниках Отечества, многое делают по увековечению имен героев. И это закономерно, что идея создать именно такой мемориал родилась на обильно политой кровью ее защитников Зубцовской земле, - считает Сергей Голубев. - Открытия мемориала давно ждали родные и близкие солдат и офицеров, чьи имена высечены на памятных плитах. Этого дня ждали все люди, которым небезразлична память о героях, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины. Мы помним, и в этой памяти наша сила.



Глава Погорельского сельского поселения Владимир Стрельников уже более 15-ти лет возглавляет поисковый отряд «Звезда». Именно он и его товарищи продвигали идею создания мемориала. Именно их руками здесь были проведены первые работы.



- Из 1800 фамилий, которые выгравированы на мемориальных плитах, около трети являются без вести пропавшими уроженцами Погорельского района (района в территориальных границах 1941-1945 годов). Полагаю, что в Центральной России впервые появился именно такой мемориал, - сказал Владимир Стрельников. - Я очень благодарен депутатам Законодательного Собрания Тверской области, а также руководству Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина за помощь. Пока мы готовы работать над увековечением памяти героев, у нас есть будущее.



Полковник, ветеран боевых действий в Афганистане, внук участника Великой Отечественной войны, уроженец Погорельского района Евгений Соколов не может сдержать волнения. На мемориальных плитах выбиты имена и фамилии его деда и еще трех родственников.



- Мой дед, рядовой Ефим Васильевич Соколов, ушел на фронт в июне 1941 года. Погиб в 1942 году. Не вернулся из боя, как и три моих дяди, отправившиеся на фронт и навсегда оставшиеся в моей памяти, - вспоминает Евгений Соколов. - Из нашей небольшой деревни, откуда я родом, ушли воевать более пятидесяти человек, домой не вернулись двадцать шесть. Почти половина. Поэтому открытие мемориала лично для меня и моих земляков – это очень значимое событие.



В этот же день на мемориале был совершен чин освящения, прошла панихида по усопшим. Собравшиеся почтили память всех бойцов и командиров Советской Армии, погибших на полях сражений, а также память мирных жителей, умерших в немецкой оккупации, минутой молчания. Завершилась церемония открытия мемориала возложением венков и цветов к Вечному огню.



Пресс-служба Законодательного Собрания Тверской области

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