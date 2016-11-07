Ученые: каждые 50 сигарет дают одну мутацию ДНК, которая может вызвать рак

Интересные выводы сделали мировые ученые. Они выяснили, что курение приводит к мутациям ДНК. Приведенную информацию даже представили в цифрах. Так, каждые полсотни сигарет вызывают, в среднем, одну такую мутацию.

При этом каждая мутация может привести к повреждениям, при которых клетки начнут перерождаться в злокачественные. Когда это произойдет, сложно сказать. Ученые даже сравнивают курение с игрой в русскую рулетку. Чем дольше ты подвержен вредной привычке, тем выше риск развития рака, сообщают vesti.ru.

Также эксперты уточняют, что бросившие курить не избавляются от уже приобретенных мутаций. Однако риск заболеть раком у них снижается.