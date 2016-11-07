Россия останется без крымской соли

Недавно российское правительство ввело запрет на импорт соли из стран Евросоюза и Украины. До эмбарго на долю импортной соли приходилось до 40% всех солевых запасов России.

Казалось бы, это только на руку крымским производителям. Однако они не спешат наращивать производство. К примеру, «Крымский солепромысел» – единственное предприятие во всей стране, специализирующееся на выращивании морской соли, выпускает ежегодно от 10 до 20 тысяч тонн. Этого объема хватает для нужд полуострова и немного остается для экспорта. Несмотря на сложившуюся обстановку с импортной солью, увеличивать объемы производства руководство предприятия пока не собирается, отмечает «АН-Крым».

Крымский содовый завод, производство которого по объемам близко к «Крымскому солепромыслу», готов увеличить добычу вдвое, но даже эти объемы вряд ли обеспечат весь материк солью.





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