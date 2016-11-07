Школьники-живодеры сняли шкуру с живого щенка
7 ноября 2016, 12:44 [«АН-онлайн», А. Павлова ]
Истекающее кровью животное, попавшее в руки юных живодеров, принес в ветеринарную клинику случайный свидетель жестокого происшествия.
Как сообщает "СоцИнформБюро", очередной случай детской жестокости по отношению к беззащитному животному зафиксирован в городе Уфе. Дети в возрасте 12-13 лет срезали полоску шкуры с живого щенка, а затем бросили животное, истекающее кровью, умирать.
Обессиленного щенка увидел хозяин автобазы. Мужчина подобрал его и отвез в ветеринарную клинику, где оплатил операцию. Случайный свидетель оставил щенка себе. Животному уже сняли швы. По словам ветеринаров, щенок выжил лишь благодаря своей упитанности. Жители Уфы просят найти школьников и наказать их по всей строгости. Хозяин щенка планирует отправиться в полицию и написать заявление.
Напомним, ранее информагентство сообщало, что в Липецке дети подбрасывали беззащитное животное в воздух, словно мячик, а затем отбивали его палками, которые имитировали биты. Дети при этом "с интересом наблюдали, как далеко отлетит котенок, и при этом дружно ржали". Издевательства длились ровно до тех пор, пока это не заметили две неравнодушные горожанки. Свора была разогнана, а котенок доставлен к ветеринарам. Жертву детских "игр" врачи отправили на лечение в Санкт-Петербург. У котенка отнялись задние лапы и начались проблемы с мочеиспусканием.
Также не так давно большой общественный резонанс вызвала история хабаровских живодерок. Жертвами двух семнадцатилетних девушек стали, по меньше мере, 15 животных. В отношении хабаровчанок возбудили уголовное дело. Одна из живодерок сейчас находится под домашним арестом.
по сообщению портала "СОЦИНФОРМБЮРО" 05.11.16