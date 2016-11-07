В понедельник, 7 ноября, для любителей мобильного приложения "Музыка ВКонтакте" появилась печальная новость.

Теперь в связи с ребрендингом аудиозаписи можно будет загружать платно - по цене от 0 до 149 рублей. Популярной программе "Музыка ВКонтакте" было дано новое название - Boom, кроме того, создатели сменили логотип и дизайн, сообщает сегодня ресурс vc.ru.

Напомним, ранее пользователям предлагали лишь один тариф - бесплатное прослушивание композиций в течение девяноста дней. Теперь можно бесплатно подписаться на 90 дней и получить возможность скачать композиции общей длительностью в час, а также заплатить 149 рублей и скачать любое количество песен.