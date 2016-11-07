Медведев запретил чиновникам требовать у граждан справки

Бюрократической волокиты, с которой сталкиваются россияне при обращении к чиновникам, станет меньше. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое запрещает органам власти требовать у граждан 85 наименований документов и сведений при оказании госуслуг.

С перечнем справок, от необходимости сбора которых освободили население, можно ознакомиться на сайте кабинета министров. Данные документы есть в распоряжении органов исполнительной власти, в случае необходимости они будут обмениваться бумагами между собой в автоматическом режиме.

После распоряжения Медведева в России будет, наконец, реализовано принятое еще шесть лет назад законодательное требование о запрете запрашивать у заявителя уже имеющиеся у госорганов документы.

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