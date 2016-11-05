В Армавире РПЦ отредактировала книгу поэта Пушкина

Пушкинская «Сказка о попе и работнике его Балде» в городе Армавир вышла в отредактированном варианте: место персонажа попа занял купец, так что сказка теперь – не о служителе церкви, а о торговце.

Смерть поэта Пушкина – невосполнимая потеря для России и для всего прогрессивного человечества, но все-таки хорошо, что поэт не дожил до армавирского переиздания своего произведения.

В новом варианте сказка начинается так:

«Жил-был купец Кузьма Остолоп

По прозванию Осиновый Лоб».

Инициатор и новый «соавтор» А.С. Пушкина – местный священник отец Павел. По-новому звучащую сказку станут распространять в церквях города и среди школьников, передает «Росбалт».

Но всякое новое – это хорошо забытое старое. Да, в пушкинском варианте персонажем был поп, но когда сказку редактировал Василий Жуковский, то он из цензурных соображений (а, возможно, по соображениям веры) заменил в тексте попа на купца, и сказка, которая при жизни поэта не печаталась вообще, затем стала выходить как «сказка про купца» и в таком варианте была известна читателю вплоть до начала XX века.

В пушкинском варианте сказку напечатали большевики в 1917 году, найдя в архиве рукописи поэта. Так в произведении и появился поп.

Цензоры из Армавира тоже пояснили свои правки восстановлением исторической справедливости. По их мнению, Пушкин был человеком верующим и глумиться над попом не мог.

То, что поэт глумился не над попом, а над человеческими недостатками, цензоры не подумали. Интересно, что персонажа Балду никто пока не отредактировал.