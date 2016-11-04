Россиян с Днем народного единства поздравил Дмитрий Медведев

В пятницу, 4 ноября, российский премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил граждан РФ с Днем народного единства.

Политик заявил, что данный праздник символизирует ключевой российский принцип: быть вместе - значит быть сильными, добиваться успехов и развиваться, а также уважать друг друга и беречь свою Родину. Этот текст в День народного единства Дмитрий Медведев опубликовал на своей страничке в социальной сети Facebook.

Ранее сообщалось, что на шествие "Мы едины" в центре Москвы собираются несколько десятков тысяч жителей столицы и ее гостей.