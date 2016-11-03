Названы 222 московские улицы, на которых в декабре введут платную парковку

В четверг, 3 ноября, в сети появился список московских улиц, где в декабре текущего года может быть введена плата за парковку.

Предполагается, что парковаться бесплатно нельзя будет еще на 222 улицах столицы. Как сообщают пользователи блога yaplakal.com, платные парковки будут созданы в Центральном, Южном, Юго-Восточном, Юго-Западном, Восточном, Северном, Западном, Северо-Восточном и Северо-Западном административных округах.

Напомним, ранее московские власти сообщали о том, что в обозримом будущем грядет очередное расширение зоны платной парковки в столице.