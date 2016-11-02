Создан уникальный рейтинг социальной напряжённости в регионах

«Аргументы недели» составили рейтинг социальной напряжённости в регионах России. Его уникальность в том, что объектом исследования стали показатели субъектов страны, непосредственно отражающие уровень социальной напряжённости в каждом конкретном регионе. Разработанная аналитическим отделом газеты методика позволяет сравнивать регионы с разными социально-экономическими показателями по одиннадцати статистическим критериям. Данные приведены за 2015 год.

Лучшие показатели по ДФО (и соответственно, последнее место в таблице) с 42 баллами имеет Чукотский автономный округ. Здесь очень низкий уровень преступности, практически отсутствует коррупция, высокая заработная плата при полном отсутствии какой-либо задолженности по ней, почти незаметная безработица – 4,1%.

Предпоследнее место, с 50 очками, также с большим отрывом от конкурентов – у Республики Саха (Якутия). Она так же, как и Чукотка, имеет минимальный уровень преступности и высокий уровень зарплат, но безработица там самая высокая в ДФО – 7,2%, при минимальных для регионов Дальнего Востока темпах роста цен – всего 7,9%.

Места с 7-го по 5-е со значительным отставанием от лучших занимают Камчатский край, Магаданская и Сахалинская области.

На вершине рейтинга – регионы с наибольшей социальной напряжённостью, наихудшими показателями по совокупности выбранных параметров. Плотной группой в начале рейтинга идут Амурская область, Приморский край и – впереди всех – Еврейская АО. Статистика преступлений – выше среднего, в том числе связанных с оборотом наркотиков, коррупция, шестизначные цифры задолженности по зарплате (на 1000 человек населения) – всё это присутствует на юге нашего Дальнего Востока, что совсем не красит руководителей этих регионов.

Следующий рейтинг по Сибирскому ФО будет представлен нашим читателям через две недели. Методика расчёта рейтинга будет непрерывно совершенствоваться.

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