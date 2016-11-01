Московский метрополитен впервые будет работать всю новогоднюю ночь

Впервые столичная подземка будет работать безостановочно в новогоднюю ночь, объявил мэр Москвы Сергей Собянин. В прошлом году метро работало до двух часов ночи, а наземный транспорт на час дольше - до 3:00.

Также решено сделать круглосуточной работу метрополитена в День города, а в 2018 году еще и на время наиболее важных матчей чемпионата мира по футболу.

Заместитель градоначальника по транспортным вопросам Максим Ликсутов проинформировал, что в праздничные ночи интервал движения поездов в метро с 0:30 до 5:30 будет составлять 15 минут.

Читайте также:

Другие новости по теме «Общество»

Все новости дня