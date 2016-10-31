Больше половины россиян поддерживают военную операцию в Сирии

По результатам опроса, проведенного “Левада-центром”, напряженная политическая обстановка вызывает у россиян серьезные опасения.

Практически половина (48%) опрошенных высказывает опасения, что обострение отношений со странами Запада может привести к началу третьей мировой войны. Тем не менее 52% респондентов заявили о своем положительном отношении к военным действиям в Сирии, а 49% считают, что России следует продолжать попытки урегулировать ситуацию в этой стране.

При этом против нанесения ударов российской авиацией по территории Сирии высказались 26% опрошенных, а 28% считают, что России вообще не следует вмешиваться в дела этого государства.