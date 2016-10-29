В Москве началась акция памяти жертв репрессий

В Москве у Соловецкого камня на Лубянской площади в настоящий момент проходит акция под названием "Возвращение имен".

Субботнее мероприятие посвящено жертвам политических репрессий в России. Как сообщает сегодня ТАСС, до 22.00 по московскому времени участники акции будут подходить к Соловецкому камню и вслух зачитывать имена людей, которые погибли во время Большого террора в 1937–1938 годы.

Отметим, что акция "Возвращение имен" является ежегодной и всегда проходит в канун 30 октября - Дня памяти жертв политических репрессий.