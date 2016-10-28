Украине отказали в допросе Януковича по видеосвязи

Украинские следователи не смогут допросить бывшего президента страны Виктора Януковича по видеосвязи. Ростовский суд ответил отказом правоохранителям соседнего государства.

Ранее украинская сторона направила в Советский районный суд Ростова-на-Дону поручение о проведении допросов Януковича в режиме видеоконференции. Как сообщил помощник председателя суда Артур Маслов, это невозможно по техническим причинам – в учреждении нет соответствующего оборудования.

Янукович бежал в Россию в феврале 2014 года, после прихода к власти в Киеве оппозиции. На Украине против бывшего главы государства возбуждено множество уголовных дел.

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