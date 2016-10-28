В Петербурге на Исаакиевской площади пройдет фестиваль света

Всё это действо будет изображено на стенах храма и здания Мариинского дворца.

4 и 5 ноября с 20-00 и до 24-00 часов ночи покажут четыре истории около пяти раз, причем каждая следующая будет отличаться от предыдущей.

Праздник обещает воплотить лучший европейский опыт светового дизайна и 3Д-технологий и превратить феерию в подлинно петербургский бренд с особой узнаваемой стилистикой. Показать город, в котором хочется жить, и куда мечтаешь вернуться.

Яркий видеоряд, музыкальное и художественное повествование свяжутся в единый многогранный текст, который позволит зрителю прикоснуться к душе города, заново открыть и полюбить Петербург.

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