В Тверской области определен прожиточный минимум пенсионера на 2017 год

На внеочередном заседании Законодательного Собрания принят закон «О величине прожиточного минимума пенсионера в Тверской области на 2017 год».

В соответствии с федеральным законодательством социальная доплата к пенсии устанавливается неработающим пенсионерам в случае, если общая сумма их материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации.

Величина прожиточного минимума пенсионера на соответствующий финансовый год утверждается законом субъекта РФ. Она устанавливается на основании потребительской корзины и данных федерального органа исполнительной власти по статистике об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги.

Финансовое обеспечение расходов на выплату федеральных социальных доплат к пенсии осуществляется за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых Пенсионному фонду.

По информации министерства экономического развития Тверской области, при расчёте величины прожиточного минимума пенсионера на 2017 год применялись прогнозируемые индексы потребительских цен в целом по России. В результате величина прожиточного минимума на следующий год составит 8 540 рублей. Точно такая же величина определена и в целом по Российской Федерации.

Депутаты поддержали проект закона и приняли его в двух чтениях.

В своём комментарии председатель профильного постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по социальной политике Артур Бабушкин отметил, что величина прожиточного минимума для пенсионеров соответствует федеральным показателям и совпадает с нормативом, который предложен на федеральном уровне.

— В денежном выражении речь идёт о сумме почти в один миллиард рублей, которая через Пенсионный фонд будет доплачиваться пенсионерам, — сказал Артур Бабушкин. — Все депутаты единогласно проголосовали за закон, мы приняли его в установленные сроки, и теперь Пенсионный фонд может планировать свой бюджет на следующий год.

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