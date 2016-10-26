Социологи: рейтинг Владимира Путина достиг максимума

По данным опроса, которую обнародовал Левада-центр, россияне уверены, что правительство движется в правильном направлении, а популярность лидера страны достигла максимального значения за 2016 год.

Результаты опроса, проведенного Левада-центром, говорят о том, что 84% деятельность президента Владимира Путина одобряют. Напомним, что в сентябре эта цифра равнялась 82 %.

Стоит отметить, что работу Дмитрия Медведева считают хорошей лишь 48% респондентов, передает korrespondent.net.

На вопросы о доверии мнение опрошенных также разделилось: 52 % доверяют Путину, 24 % - Сергею Шойгу и столько же граждан выказывают доверие главе МИДа Сергею Лаврову.

Недовольных работой правительства подавляющее большинство россиян - 52 %, а деятельность Государственной Думы вызывает недовольство у 59 % электората, который эту Думу избрал.

Напомним, что наиболее высоким рейтинг Путина был в октябре 2015 года - 89,9 %.