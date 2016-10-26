Роскомнадзор настаивает на блокировке Linkedin через суд

Московский городской суд начал рассмотрение дела, касающегося деятельности социальной сети LinkedIn. Инициатором разбирательства стал Роскомнадзор. Ведомство считает, что соцсеть не может обеспечивать сохранность персональных данных пользователей. А, значит, надо ограничить ее работу.

По мнению российских специалистов, все компании, которые собирают и обрабатывают личную информацию о гражданах страны, должны иметь сервера на территории РФ. И соцсеть относится к таким организациям, сообщает life.ru.

Если посмотреть на историю проекта, то можно понять, что он часто оказывался вовлечен в скандалы. Инциденты были связаны со взломами, а также неспособностью сохранять в тайне данные о личной и семейной жизни пользователей.