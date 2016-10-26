В России живет 1 млн невыездных должников

Директор Федеральной службы судебных приставов России Артур Парфенчиков в среду, 26 октября, заявил, что количество невыездных должников в нашей стране в текущем году достигло 1 миллиона человек.

Парфенчиков заметил, что такое число должников, которые имеют ограничения в праве выезда за границу, было зафиксировано 24 октября. Как сообщает ТАСС, с начала 2016 года судебные приставы вынесли не менее 1,6 млн постановлений об ограничении на выезд из Российской Федерации для должников. Согласно последним данным, этот показатель в полтора раза выше, чем в прошлом году.

Отметим, что ограничение на выезд за рубеж для граждан России действует в течение полугода либо до момента погашения долга.