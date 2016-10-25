Генерал Варченко «сливается» из Ульяновска

Главк проверяет коллег на предмет мордобоя, пьяной езды и крышевания местных бутлегеров.

Немного хроники. 23 октября ранним утром в посёлке Новоспасское Ульяновской области на улице Строителей перевернулся автомобиль Kia Rio. Итог – погиб человек. Молодая 28-летняя женщина находилась на пассажирском сиденье. «Установлено, что автомобилем управлял сотрудник полиции, находившейся вне службы, в состоянии алкогольного опьянения. Полицейский будет уволен со службы за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, а руководство привлечено к строгой дисциплинарной ответственности» - это из полицейской сводки. Но коллеги из «Коммерсанта» раскопали, что за рулём была ещё более юная 26-летняя Кристина Белякова, старший сержант полиции, кинолог отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ИВС МО МВД Новоспасский. Отец Беляковой – экс-начальник Новоспасского ОВД Алексей Романов. По данным издания в крови женщины, якобы, обнаружили алкоголь – 1,5 промилле.

Второй случай, на первый взгляд, почти безобидный. В минувшее воскресенье участковый инспектор из Чердаклинского района встретил знакомого. В момент встречи участковый был уже навеселе. Решили радоваться последним погожим денькам вместе, в одном из городских дворов (!). Ну и по известному обычаю, по достижении определённого градуса, начали выяснять отношения. Участковый оказался более подготовлен к схватке – отправил оппонента с разбитой головой в больницу. Налицо тяжкий вред здоровью, возбуждено уголовное дело.

Следующий факт «из жизни копов» тянет на очень громкое дело. В Ульяновске пресечена деятельность сразу двух подпольных производств по приготовлению и разливу алкогольного суррогата. На момент проведения операции только в 19 ёмкостях, в которых бодяжили напитки, содержалось около 100 тысяч литров «спиртосодержащих жидкостей». Плюс тара - 150 000 бутылок. Естественно, горы поддельных акцизных марок, качественно исполненные коробки, пробки и этикетки с маркировкой известных производителей алкогольной продукции. И 81 тысяча бутылок готовой продукции - водки «Царская», «Родник», «Finskaya Silver», коньяк «Hennessy», виски «Jack Daniel’s». Может быть, участники первых двух происшествий принимали именно это пойло, вот крышу и снесло?

Но тут возникает любопытная вещь – подпольные цеха работали ударно, по-крупному, на протяжении нескольких лет. А в сети ульяновских правоохранителей попадалась мелкая рыбёшка – то таксист с «палёной» водкой, то бабулька с наливочкой. Но в этом случае операция была совместной, с региональным Управлением ФСБ. И сразу, заметим, серьёзный улов, такого в России не было уже несколько лет. И улов этот не сильно порадовал начальника УМВД по Ульяновской области генерал-майора Юрия Варченко. Задержанные цеховики дали такие показания, что министр внутренних дел Владимир Колокольцев срочно направил в Ульяновск комиссию во главе с главным инспектором МВД генерал-майором Сергеем Кулюкиным. И якобы заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД по Ульяновской области полковник Эдуард Осянин уже ходит в качестве свидетеля по возбуждённому уголовному делу. Согласитесь, не могут годами работать подпольные заводы с колоссальными оборотами без серьёзной «крыши». Видимо, участие УФСБ сломало выстроенный бизнес. И подчинённые подводят на всех уровнях – от старшего-сержанта и участкового до полковника. И куда только начальство смотрит? Теперь руководству УМВД не до шуток, надо готовиться к переезду.

Деградация и распад в полиции области идут нога в ногу с разгулом насильственных преступлений, преступлений против личности. Нападают на дальнобойщиков, депутатов, бизнесменов, в собственных домах убивают людей: в подъезде жестоко (молотками!) избит депутат-единорос Геннадий Бударин, зверски убиты жена и мать предпринимателя Льва Гасанова, расстреляны родственники (сестра и её муж) крупного бизнесмена Сергея Куркова. В области как в 90-е годы на улицах царят «филатовские», «камазовские», «саплевские» и другие группировки с иерархической моделью, молодняком и зрелыми боевиками. И где приговоры? Где раскрытые дела? А в это же время вскрывается нарыв многомиллиардного бизнеса, от которого буквально мрут люди, достаточно вспомнить недавние массовые отравления суррогатами в Челябинске и Краснодаре. Просто заказали и купили напитки в Интернете с доставкой на дом. Возможно, с привкусом смерти оказался именно ульяновский «Hennessy».

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