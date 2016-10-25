Весьма резко высказалась о своей стране в соцсетях дочь бизнесмена Мусы Бажаев. Девушка находится в Америке, где сыграли ее свадьбу. Когда ее спросили, где лучше, в России или США, она ответила, что везде лучше, чем в «рашке».

Также Элина Бажаева весьма нелестно отозвалась и о столице. Она заявила, что ей дурно при одной мысли о Москве, сообщает ria.ru. В МГИМО, где россиянка учится в магистратуре, очень критично отнеслись к заявлению своей студентки. Ректор Анатолий Торкунов сообщил, что, как только Бажаева вернется домой, с ней проведут разъяснительную беседу. Слова руководства подтвердили и в пресс-службе МГИМО.