«Политический труп» Обамы предложили съесть на Хэллоуин в Омске

Пользователи соцсетей узнали в “террористах” своих знакомых |В Татарстане уволили участкового, оштрафовавшего сотрудников ГИБДД |МОК решил не лишать медали погибшего российского борца |Житель Нижнекамска покончил с собой после того, как не смог украсть водку |Российские самбисты победили в общекомандном зачёте турнира на призы Аслаханова |В поле от зари до зари |Песков прокомментировал разговор Путина и Порошенко на повышенных тонах |Жительница Урала купила топор и попросила незнакомца отрубить ей голову |У России есть ответ на санкции США |Мертвая лиса помешала посадке самолета в Шереметьево |Супружеская пара упала с пятого этажа в Бурятии |Капшай: Впервые мы показали абсолютный результат |На Мальте потерпел крушение пассажирский самолет (ВИДЕО) |В Санкт-Петербурге на двухлетнего мальчика напала собака |Мария Шарапова исключена из рейтинга Женской теннисной ассоциации |У россиянки произошел сердечный приступ на борту самолета, летящего в Пхукет |Степановых, ставших информаторами о допинге в российском спорте, наградил МОК |Мужчину ограбили и почти задушили в его собственном автомобиле в Подмосковье |Порошенко: существуют две альтернативы минским соглашениям |Обломки пропавшего в Забайкалье вертолета найдены |В Калужской области супругов заподозрили в убийстве приемного ребенка |Дом, в котором взорвался газ в Рязани, будет пригоден для проживания |Вертолет бесследно исчез в Забайкалье |Видеозапись взрыва в жилом доме в Рязани появилась в сети |В Рязани введен режим ЧС |В Нижнем Новгороде обнаружили квартиру боевиков |Пьяного лихача в Ленобласти пришлось останавливать стрельбой по колесам |Омские полицейские “отметили” юбилей коллеги массовой дракой |Пассажиры разбившегося вертолета писали сообщения близким перед крушением |Великобританию покидают крупные банки из-за брексита