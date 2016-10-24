«Политический труп» Обамы предложили съесть на Хэллоуин в Омске
24 октября 2016, 17:18 [ «АН-онлайн» ]
Один из баров Омска предложил своим посетителям в честь празднования Хэллоуина съесть торт в виде американского президента Барака Обамы, названный «политическим трупом».
Информация об акции появилась на странице соцсети «ВКонтакте» одного из баров Омска. Анонс гласит, что посетители, оставшиеся в заведении в ночь с 29 на 30 октября, смогут узнать вкус «политического трупа» Барака Обамы. Организаторы мероприятия открестились от политической составляющей акции, однако лозунг в анонсе гласит «Нет санкциям». А название торта говорит само за себя.
Анонс мероприятия среди пользователей соцсети вызвал негативную реакцию. Одни назвали акцию «ватным маразмом», другие спрашивают: «Предполагается ли аналогичная акция, посвященная Владимиру Путину? Просто иностранные санкции меня как-то не затронули, я в список Магнитского не вхожу. А вот путинский запрет еды ощутимо ударил по карману».
Представители бара предлагают воспринимать это «не как оскорбление или политический пост, а как шутку и вкусный подарок нашим гостям на праздник Halloween, насыщенный особым праздничным юмором. Выпекая торт в виде президента Обамы, мы не хотели оскорбить чью-либо политическую позицию».
по сообщению портала "НДН.ИНФО" 20.10.16