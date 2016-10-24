Госдума против штрафов

Некогда бывший публичный, но сегодня подзабытый политик Борис Грызлов запомнился россиянам заявлениемо том, что «Дума не место для дискуссий!». Верю, что над этой фразой засмеялась бы и сказочная царевна Несмеяна …



Новый спикер Госдумы Вячеслав Володин хоть и с опозданием, но экс-коллегу все же поправил, справедливо заявив о том, что «Парламент — это место для дискуссий, диалога, выражения точек зрения».



Слова нового спикера тут же получили поддержку делами депутатов. Например.



Штрафы «сообразили» на троих.



По инициативе депутата Ярослава Нилова уже в ноябре на пленарном заседании ГД может быть рассмотрен (а то и принят! — «АН») закон об оплате водителями лишь … трети некоторых сегодняшних штрафов.



В основном, речь идет о некоторых нарушениях парковок, остановок под запрещающими знаками, выезде (часто неизбежном из-за заорганизованного дорожного трафика, особенно в Москве — «АН») на т.н. «выделенку» и т.д.



Сегодня таковые «квитанции счастья» оплачиваются с 50% скидкой, если нарушитель поспешит в Сбербанк в течение 20 дней с момента ее получения. Вроде бы гуманно, но …



Депутаты резонно усмотрели даже в этих усеченных суммах очевидную социальную несправедливость. А именно.



Деньги деньгам – рознь!



Размеры штрафов (даже уполовиненных. — «АН») в разы отличаются друг от друга: в регионах они более-менее гуманные, в Москве и Питере почему-то просто людоедские.



Например, в регионах за остановку в неположенном месте водитель должен выложить 1 500 рублей, в Москве и Питере — уже вдвое больше!



За проезд грузовика по улице, где таковое движение не предусмотрено, водитель-растяпа где-нибудь в Самаре отстегнет в кассу 500 рублей, в Москве же и Питере … 5 000 рублей! (почувствуйте разницу! — «АН»).



При этом зарплаты шоферов в регионах зачастую превышают заработки их коллег в двух названных столицах! Но почему-то те, кто одобрил эти варварские во всех смыслах расценки, такую деталь во внимание не приняли, а опирались скорее, на маргинальное мнение большинства о том, что, дескать, москвичам и питерцам и так «живется весело, вольготно на Руси!», что является большим заблуждением.



Замечу, что в некоторых московских крупных медцентрах зарплата докторов наук не превышает 25-29 тысяч рублей! (Например, в знаменитом Бакулевском центре — «АН»), а «Мерседесы» и «БМВ» на столичных улицах через одну машину – с иногородними номерами, в большинстве – с кавказскими. В общем, не так все сладко в жизни москвичей и питерцев, начиная с ценников в магазинах, аптеках, тарифов по ЖКХ, и заканчивая алчными штрафами, вылетающими из коридоров мэрий, ГАИ, всяких там «Центров организаций движения», МАДИ и т.д.



Как известно автору из личных бесед с Ярославом Ниловым, депутат идею снижения штрафов до понимаемых и разумных размеров вынашивает давно. Было даже обращение его коллег в Конституционный суд, но … Там противоречий Конституции судьи не обнаружили. Допускаю, что им просто не присылают квитанций с термоядерными суммами, т.к. передвигаются члены КС на машинах с «неприкасаемыми» номерами.



В общем, дескать, все в рамках закона! При прежнем, уже наконец ушедшем от нас на покой составе Думы, такой законопроект тоже вносился на рассмотрение, но был братьями по разуму освистан и отклонен.



Как считает упорный депутат Нилов, в нынешнем «штрафном» законоприменении сильно нарушены нормы социальной справедливости: почему в Рязани за одно и то же нарушение один размер штрафа, а в Москве, например, он же разнится в разы?



Действительно, почему? Ведь по сути получается, что, например, москвичи и питерцы платят огромные штрафные деньги уже лишь за то, что они проживают в этих мегаполисах, о чем многие другие россияне неосмотрительно только мечтают.



А это уже, скорее, не штраф, а финансовая дискриминация по территориальному признаку! Этакий автогеноцид с пропиской …



Думаю, что нынешнюю инициативу депутата Нилова его коллеги-новобранцы скорее оценят не с точки зрения размеров суммы штрафа, но и его целесообразности с позиций социального равноправия. А значит — поддержат!



О результатах очередного покорения финансово-чиновничьего Эвереста депутатами Госдумы (места «для дискуссий, диалога и выражения точек зрения», как точно сказал г-н Володин. — «АН») мы узнаем уже в декабре.



Подождем.





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