Госдума против штрафов
24 октября 2016, 17:01 [«АН-онлайн», Михаил Смиренский ]
Некогда бывший публичный, но сегодня подзабытый политик Борис Грызлов запомнился россиянам заявлениемо том, что «Дума не место для дискуссий!». Верю, что над этой фразой засмеялась бы и сказочная царевна Несмеяна …
Новый спикер Госдумы Вячеслав Володин хоть и с опозданием, но экс-коллегу все же поправил, справедливо заявив о том, что «Парламент — это место для дискуссий, диалога, выражения точек зрения».
Слова нового спикера тут же получили поддержку делами депутатов. Например.
Штрафы «сообразили» на троих.
По инициативе депутата Ярослава Нилова уже в ноябре на пленарном заседании ГД может быть рассмотрен (а то и принят! — «АН») закон об оплате водителями лишь … трети некоторых сегодняшних штрафов.
В основном, речь идет о некоторых нарушениях парковок, остановок под запрещающими знаками, выезде (часто неизбежном из-за заорганизованного дорожного трафика, особенно в Москве — «АН») на т.н. «выделенку» и т.д.
Сегодня таковые «квитанции счастья» оплачиваются с 50% скидкой, если нарушитель поспешит в Сбербанк в течение 20 дней с момента ее получения. Вроде бы гуманно, но …
Депутаты резонно усмотрели даже в этих усеченных суммах очевидную социальную несправедливость. А именно.
Деньги деньгам – рознь!
Размеры штрафов (даже уполовиненных. — «АН») в разы отличаются друг от друга: в регионах они более-менее гуманные, в Москве и Питере почему-то просто людоедские.
Например, в регионах за остановку в неположенном месте водитель должен выложить 1 500 рублей, в Москве и Питере — уже вдвое больше!
За проезд грузовика по улице, где таковое движение не предусмотрено, водитель-растяпа где-нибудь в Самаре отстегнет в кассу 500 рублей, в Москве же и Питере … 5 000 рублей! (почувствуйте разницу! — «АН»).
При этом зарплаты шоферов в регионах зачастую превышают заработки их коллег в двух названных столицах! Но почему-то те, кто одобрил эти варварские во всех смыслах расценки, такую деталь во внимание не приняли, а опирались скорее, на маргинальное мнение большинства о том, что, дескать, москвичам и питерцам и так «живется весело, вольготно на Руси!», что является большим заблуждением.
Замечу, что в некоторых московских крупных медцентрах зарплата докторов наук не превышает 25-29 тысяч рублей! (Например, в знаменитом Бакулевском центре — «АН»), а «Мерседесы» и «БМВ» на столичных улицах через одну машину – с иногородними номерами, в большинстве – с кавказскими. В общем, не так все сладко в жизни москвичей и питерцев, начиная с ценников в магазинах, аптеках, тарифов по ЖКХ, и заканчивая алчными штрафами, вылетающими из коридоров мэрий, ГАИ, всяких там «Центров организаций движения», МАДИ и т.д.
Как известно автору из личных бесед с Ярославом Ниловым, депутат идею снижения штрафов до понимаемых и разумных размеров вынашивает давно. Было даже обращение его коллег в Конституционный суд, но … Там противоречий Конституции судьи не обнаружили. Допускаю, что им просто не присылают квитанций с термоядерными суммами, т.к. передвигаются члены КС на машинах с «неприкасаемыми» номерами.
В общем, дескать, все в рамках закона! При прежнем, уже наконец ушедшем от нас на покой составе Думы, такой законопроект тоже вносился на рассмотрение, но был братьями по разуму освистан и отклонен.
Как считает упорный депутат Нилов, в нынешнем «штрафном» законоприменении сильно нарушены нормы социальной справедливости: почему в Рязани за одно и то же нарушение один размер штрафа, а в Москве, например, он же разнится в разы?
Действительно, почему? Ведь по сути получается, что, например, москвичи и питерцы платят огромные штрафные деньги уже лишь за то, что они проживают в этих мегаполисах, о чем многие другие россияне неосмотрительно только мечтают.
А это уже, скорее, не штраф, а финансовая дискриминация по территориальному признаку! Этакий автогеноцид с пропиской …
Думаю, что нынешнюю инициативу депутата Нилова его коллеги-новобранцы скорее оценят не с точки зрения размеров суммы штрафа, но и его целесообразности с позиций социального равноправия. А значит — поддержат!
О результатах очередного покорения финансово-чиновничьего Эвереста депутатами Госдумы (места «для дискуссий, диалога и выражения точек зрения», как точно сказал г-н Володин. — «АН») мы узнаем уже в декабре.
Подождем.
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